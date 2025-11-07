صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جونیئر سائیکاٹرسٹ کی رہنمائی انتہائی ناگزیر،شفیق احمد

  • ملتان
جونیئر سائیکاٹرسٹ کی رہنمائی انتہائی ناگزیر،شفیق احمد

ماہرین نفسیات کی کمی کے سبب مریض جنرل پریکٹیشنز کے پاس چلے جاتے

ملتان (لیڈی رپورٹر)ڈی جی خان میں پاکستان سائیکیٹری ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام ذہنی صحت اور اینگزائٹی کنٹرول کے موضوع پر اہم سیمینار منعقد کیا گیا جس کی صدارت معروف ماہر نفسیات پروفیسر ڈاکٹر شفیق احمد نے کی۔ پروگرام میں شہر کے جنرل پریکٹیشنرز، فیملی فزیشنز اور ماہرین نفسیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔پروفیسر شفیق احمد نے خطاب کرتے ہوئے ملک میں ذہنی صحت کی موجودہ صورتحال، بڑھتی ہوئی بے چینی، ڈپریشن اور دیگر نفسیاتی امراض کے اسباب و اثرات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ماہرین نفسیات کی کمی کے باعث بیشتر مریض براہِ راست جنرل پریکٹیشنرز کے پاس پہنچتے ہیں، اس لئے ضروری ہے کہ ابتدائی سطح پر معالجین کو ذہنی امراض کی تشخیص اور رہنمائی سے متعلق تربیت فراہم کی جائے تاکہ مریضوں کو بروقت اور مؤثر علاج مل سکے ۔شرکاء نے ڈاکٹر شفیق احمد کی تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی روزمرہ میڈیکل پریکٹس میں ان ہدایات پر عمل کریں گے تاکہ معاشرے میں ذہنی صحت کے فروغ میں کردار ادا کیا جا سکے ۔ شرکاء نے پاکستان سائیکیٹری ایسوسی ایشن کے اقدام کو سراہتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے تربیتی و آگاہی سیمینارز کا سلسلہ مستقبل میں بھی جاری رہنا چاہئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ