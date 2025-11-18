صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی زیڈ یوہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی نے 13مکان الاٹ کردئیے

  • ملتان
بی زیڈ یوہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی نے 13مکان الاٹ کردئیے

بی اور سی کیٹگری میں اساتذہ او رملازمین کو سرکاری مکان فراہم کئے گئے

ملتان (خصوصی رپورٹر)زکریا یونیورسٹی کی ہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی نے 13 مکانوں کی الاٹمنٹ مکمل کر لی ۔تفصیل کے مطابق زکریا یونیورسٹی کی ہاؤس الاٹمنٹ کمیٹی کا اجلاس ڈاکٹر عمران جاوید کی صدارت میں منعقد ہوا وائس چانسلر کی ہدایت کے مطابق بی کیٹگری میں ملک سعود منیر کو بی ٹو الاٹ کر دیا گیا، ڈاکٹر عذرا یاسمین کو بی جبکہ ڈاکٹر سفینہ ناز ہاٹیکلچر کو بھی6 الاٹ کیا گیا ،سی کیٹگری میں حاجی محمدکو سی 17 فرزانہ گل کو سی ون ،ڈاکٹر فرخ ارسلان صدیقی کو سی ون جہاں زیب مدثر کو سی 49 سید اسد رضا گردیزی کو سی نائن ڈاکٹر شہزادی صائمہ کو سی5 ڈاکٹر سعید مرتضی کو سی 24 ڈاکٹر حافظ محمد فیاض کو سی 17انجینئر سنیرا امتیاز کو سی 34اور پروفیسر ڈاکٹر توصیف سلطان کو سی 40 گھر الاٹ کیا گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس