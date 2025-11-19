صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قل خوانی پر آئے تاجر کی موٹرسائیکل چوری

  • ملتان
قل خوانی پر آئے تاجر کی موٹرسائیکل چوری

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)قل خوانی پر آئے تاجر کی موٹرسائیکل چوری کر لی گئی۔۔۔

موضع منہاں کے رہائشی تاجر اقبال حسین کے مطابق وہ وارڈ نمبر 14 سی میں قل خوانی پر آیا ہوا تھا کہ جیسے ہی پنڈال سے باہر نکلا تو وہاں کھڑی اس کی موٹرسائیکل غائب تھی جسے نامعلوم افراد چوری کرکے لے گئے ۔دریں اثنا ء تھانہ دائرہ دین پناہ پولیس نے کنڈ اسٹاپ پر اشتہاری کلیم اللہ کی گرفتاری کیلئے چھاپہ مارا تو اس کے ساتھ موجود عبدالطیف نے پولیس کو دیکھتے ہی کلیم اللہ کو آواز دے کر فرار کرا دیا۔ پولیس کے مطابق عبدالطیف نے اشتہاری کو پناہ اور مدد فراہم کر کے جرم میں تعاون کیا جس پر اس کے خلاف دفعہ 216 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گیس بندش پر ایل پی جی مافیا کی لوٹ مارتیز: 300روپے کلو فروخت

ختم نبوت کانفرنس پر رانا ثنا و دیگرشرکاکیلئے ظہرانے کااہتمام

کامیابی کیلئے قرآن وحدیث کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا :علما

سیوریج شکایات کا ازالہ یقینی بنایاجائے :ایم ڈی واسا

سٹریٹ لائٹس کو فعال بنانے کیلئے میکنزم بنانیکی ہدایت

دیرینہ نادہندگان کیخلاف سخت کارروائی کی ہدایت

آج کے کالمز

ایاز امیر
جادو ٹونے کا پورا احاطہ نہیں ہوا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Those who live by the gun
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعلے نہیں شبنم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جاوید حفیظ
ٹاٹ والے سکول سے سفارتی ایوانوں تک…(2)
جاوید حفیظ
محمد حسن رضا
ایف 35سعودی امریکہ ڈیل، بدلتی عالمی بساط!
محمد حسن رضا