صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب بیس بال ٹیم کا اعلان تربیتی کیمپ اختتام پذیر

  • ملتان
پنجاب بیس بال ٹیم کا اعلان تربیتی کیمپ اختتام پذیر

ملتان (خصوصی رپورٹر)نیشنل گیمز کی تیاری کے سلسلے میں ملتان میں جاری پنجاب بیس بال ٹیم کا تربیتی کیمپ اختتام پذیر ہوگیا۔ کیمپ کے اختتام پر ڈاکٹر حمود لکھوی نے دو کوچز اور چودہ کھلاڑیوں پر مشتمل پنجاب بیس بال ٹیم کا باضابطہ اعلان کیا۔جاری کردہ سکواڈ کے مطابق ٹیم کے کوچز میں محمد حسن جمیل اور ندیم سجاد شیرازی شامل ہیں۔۔۔۔

کھلاڑیوں میں عاشر زیدی، حسین شاہ، مظہر مقبول، محمد انیس، حسین امام، اسد آصف، عمر وارث، سلمان علی، مدثر نذیر، وقاص حیدر، رضوان مبشر، خلیل وقاص، محمد سلطان اور محمد سعد وسیم شامل کیے گئے ہیں۔ ریزرو کھلاڑیوں میں محمد خاور اور واصف نذیر کا انتخاب کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن