صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرم پور کی خستہ حال سڑکیں، شہری شدید پریشان

  • ملتان
کرم پور کی خستہ حال سڑکیں، شہری شدید پریشان

ٹریفک میں رکاوٹ، حادثات میں اضافہ؛ شہریوں کا فوری نوٹس کا مطالبہ

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) کرم پور کی سڑکوں کی ابتر صورتحال نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے ۔ مقامی رہنما چودھری کاشف غفور نے کہا کہ کئی عرصے سے گلیاں، بازار اور مرکزی شاہراہیں بدترین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں مگر متعلقہ محکموں نے تاحال کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔انہوں نے کہا کہ گڑھوں سے بھری سڑکیں ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ اور موٹر سائیکل سواروں خصوصاً بزرگ شہریوں کے لیے حادثات کا مستقل سبب بن چکی ہیں۔ بارش میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے جب پانی جمع ہونے سے راستے مکمل طور پر ناقابلِ استعمال ہو جاتے ہیں۔کاشف غفور نے کہا کہ ہزاروں شہری روزانہ انہی ٹوٹی سڑکوں سے گزرنے پر مجبور ہیں جبکہ انتظامیہ کی خاموشی تشویش ناک ہے ۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب، کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور ہائی ویز ڈیپارٹمنٹ سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر سڑکوں کی مرمت و تعمیر کا کام ہنگامی بنیادوں پر شروع کیا جائے تاکہ شہریوں کو بنیادی سہولت میسر آ سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن