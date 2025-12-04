صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایجوکیشن آفیسرز کے ڈیوٹی اوقات اور ذمہ داریاں مزید سخت

  • ملتان
ایجوکیشن آفیسرز کے ڈیوٹی اوقات اور ذمہ داریاں مزید سخت

محکمہ سکول ایجوکیشن نے اے ای اوز کیلئے نئی مانیٹرنگ ہدایات جاری کر دیں

 ملتان (خصوصی رپورٹر)محکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کے ڈیوٹی اوقات اور ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے ۔ محکمہ کی طرف سے جاری مراسلے کے مطابق اب تمام اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسرز کا سرکاری ڈیوٹی ٹائم صبح 8:00 بجے سے شام 4:00 بجے تک مقرر کیا گیا ہے ۔مراسلے میں کہا گیا ہے کہ تمام اے ای اوز کو صبح 8:00 بجے متعلقہ دفتر میں حاضری درج کرنا ہو گی، جس کے بعد ہر افسر کیلئے موومنٹ رجسٹر میں اس بات کی واضح اندراج لازمی ہوگا کہ وہ اس دن کن دو سکولوں کا معائنہ کرے گا یا کرے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثمرین حسین اور تابندہ بتول
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اجازت دیجئے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
نظام اور عوام
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
موت کے دہانے
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
JF17 کا نیا اعزاز
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(1)
مفتی منیب الرحمٰن