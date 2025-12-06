صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچاکھوہ ماڈل بازار سے محروم، سڑکیں کھنڈر بن گئیں

  • ملتان
کچاکھوہ ماڈل بازار سے محروم، سڑکیں کھنڈر بن گئیں

سڑکوں پر ریڑھی بانوں کا قبضہ، شہریوں اور دکانداروں میں روزانہ جھڑپیں

کچاکھوہ (نامہ نگار) ماڈل بازار کی عدم موجودگی کے باعث شہر کی مرکزی سڑکیں شدید متاثر ہیں اور شہریوں کو روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا ہے ۔ پھل، فروٹ اور سبزیوں کے ریڑھی بان مرکزی سڑکوں پر قبضہ جما لیتے ہیں جس کے نتیجے میں ٹریفک کئی کئی گھنٹے بلاوجہ بند رہتی ہے ۔شہریوں کے مطابق ریڑھی بانوں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش پر وہ اسے توہین سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے روزانہ لڑائی جھگڑے معمول بن چکے ہیں۔ شہریوں نے ضلعی انتظامیہ اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ماڈل بازار قائم کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی برقرار رہے اور شہر میں امن و سکون بحال ہو سکے ۔علاقہ مکینوں نے کہا کہ مناسب جگہ فراہم ہونے سے نہ صرف ریڑھی بانوں کو سہولت ملے گی بلکہ عوام بھی اذیت سے بچ جائیں گے ۔ انہوں نے یہ بھی زور دیا کہ ماڈل بازار کی تعمیر سے نہ صرف کاروباری سرگرمیوں میں بہتری آئے گی بلکہ شہریوں کی روزانہ کی مشکلات اور حادثات کے امکانات بھی کم ہو جائیں گے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اگر فوری اقدام کرے تو شہریوں کے دیرینہ مسائل حل ہو سکتے ہیں اور شہر کی مرکزی سڑکیں دوبارہ محفوظ اور صاف ستھری بن جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن