صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو ایئر نائٹ کیلئے تیار شراب برآمد

  • ملتان
نیو ایئر نائٹ کیلئے تیار شراب برآمد

گگومنڈی (نامہ نگار)پولیس نے نیو ایئر نائٹ کا جشن منانے کے لیے تیار کردہ بھاری مقدار میں شراب برآمد کر لی ہے ۔

 احسان حصاریہ کالونی میں چھاپہ مار کر وقاص راجپوت ساکن 215 ای بی کے قبضہ سے 30 لٹر اور جاوید شیخ ساکن  225ای بی سے 30 لٹردیسی شراب برآمد کی گئی۔پولیس کے مطابق سب انسپکٹر محمد شفیق اور سب انسپکٹر ندیم حسن نے حصاریہ کالونی میں چھاپہ مار کر بھاری مقدار میں شراب، چالو بھٹی اور 1 ڈرم لاہن برآمد کی۔ پولیس نے تینوں ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں اور مزید تفتیش جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات:انسداد بیگری مہم، 8 بچوں کو ریسکیو کر لیا گیا

رضوان محمود ڈائریکٹر ایڈمن گوجرانوالہ ڈویلپمنٹ اتھارٹی تعینات

راہوالی کے عوام کو لا وارث نہیں ہونے دینگے :بلال تارڑ

گجرات:7فوڈ پوائنٹس کو ہزاروں روپے جرمانہ ،مضر صحت خوراک تلف

پتنگ بازی پر عائد پابندی بدستور برقرار

آئمہ کرام کو براہ راست وظیفے سے مساجد کا نظام ڈسٹرب ہوگا:زاہد الراشدی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن