صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری نرخوں پر اینٹوں کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت

  • ملتان
سرکاری نرخوں پر اینٹوں کی فروخت یقینی بنانے کی ہدایت

اے ڈی سی آر کی بھٹہ مالکان کیساتھ میٹنگ،خلاف ورزی روکنے پر زور

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عوید ارشاد کی زیر صدارت بھٹہ مالکان کے ساتھ اجلاس منعقد ہوا جس میں انتظامیہ کی جانب سے مقرر کیے گئے سرکاری ریٹس پر اینٹوں کی فروخت کے امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو نے بھٹہ مالکان کو واضح ہدایات دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ کی ہدایت کے مطابق سرکاری نرخوں پر عملدرآمد ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مقررہ نرخوں سے تجاوز کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔عوید ارشاد نے بھٹہ مالکان کو ہدایت کی کہ اینٹوں کی فروخت سرکاری ریٹس کے مطابق کی جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی شکایت یا مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری نرخوں پر عملدرآمد نہ صرف عوام کے مفاد میں ہے بلکہ اس سے مارکیٹ میں استحکام بھی برقرار رہتا ہے ۔ بھٹہ مالکان اور انتظامیہ کے درمیان تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تمام منصوبے مقررہ مدت کے اندر مکمل کیے جائیں ، شرجیل میمن

منشیات اسمگلنگ کی کوشش ناکام ، درآمد شدہ کنیٹنر سے 47 کلو گرام کوکین برآمد

قومیں عمارتوں سے نہیں ، کردار سے بنتی ہیں،گورنرسندھ

نارتھ کراچی میں پیور بلاک منصوبے کا افتتاح

کم عمر لڑکی کے اغوا کیس میں ملزم کی ضمانت

گیارہویں جماعت سائنس گروپ کے نتائج کااعلان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قائد فراموشی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آج کا کالم بے نام سہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سنجیدہ مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نسیم احمد باجوہ
ایک جرمن صوفی سے ملاقات
نسیم احمد باجوہ
ذوالفقار علی مہتو
مودی کا فاشزم اور پاکستانی پانیوں کا تحفظ
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(2)
مفتی منیب الرحمٰن