صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی ناردرن کی ٹاسک فورس کی کارروائی، 3میٹر منقطع

  • ملتان
سوئی ناردرن کی ٹاسک فورس کی کارروائی، 3میٹر منقطع

ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی ناردرن گیس پائپ لائنز کی یو ایف جی کنٹرول ٹاسک فورس نے ملتان کے مختلف علاقوں میں 60مقامات کی چیکنگ کی۔۔

کارروائی کے دوران تین گیس میٹر ایسے پائے گئے جو کمپریسر استعمال کر کے قواعد کی خلاف ورزی کر رہے تھے ۔متعلقہ قوانین کے مطابق غیر مجاز طریقے سے کمپریسر کے استعمال پر سخت کارروائی کی گئی اور ان میٹرز کو منقطع کر دیا گیا۔ اس اقدام کا مقصد گیس کے غیر قانونی استعمال کو روکنا اور صارفین کی حفاظت کے ساتھ کمپنی کے وسائل کی درست تقسیم کو یقینی بنانا ہے ۔ٹاسک فورس نے کہا کہ آئندہ بھی اس طرح کے چیکنگ آپریشنز جاری رہیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

صدر گوجرانوالہ چیمبر کی وزیر صحت، کمشنر، ڈی سی سے ملاقات

ترقیاتی منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کئے جائیں گے : ڈی سی

ڈی سی گجرات سے ممتاز بزنس مین رضوان احمد کی ملاقات

سیالکوٹ : شمس پورہ میں میگا ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح

ن لیگ نے ہمیشہ عوام کی فلاح کے منصوبے دئیے : بلال تارڑ

گجرات:نواحی گائوں کھرانہ پیر غازی میں واٹر فلٹریشن پلانٹ نصب

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کیا حکومت آب پارہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے گی؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم سب بھی نسیم ہی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایران سے وینزویلا تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات سے گریز کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
نئی تزویراتی بساط اور بیجنگ میں سٹریٹجک ڈائیلاگ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ …(5)
حافظ محمد ادریس