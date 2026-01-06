پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے پر 2ملزموں کو دھر لیا
ملتان(کرائم رپورٹر)پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں دو افراد کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔ شاہ شمس پولیس نے ملزم انداز خان سے پسٹل اور الپہ پولیس نے ملزم غلام عباس سے رائفل برآمد کرلی پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمات درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔
