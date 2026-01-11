صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روزنامہ دنیا ملتان کے نیوز ایجنٹ ملک عباس کی قل خوانی

  • ملتان
روزنامہ دنیا ملتان کے نیوز ایجنٹ ملک عباس کی قل خوانی

ریذیڈنٹ ایڈیٹر نعمان خان بابر، ملک نواز اتیرا،نویڈ ڈمرا ،عرفان اتیرا کی شرکت

ملتان ( لیڈی رپورٹر )روزنامہ دنیا ملتان کے نیوز ایجنٹ ملک عباس کی قل خوانی گزشتہ روز مسجد عنایت شاہ قہیری میں ہوئی قاری صابر نے فلسفہ موت و حیات پر تفصیلی خطاب کیا قاری میاں محمد نے دعا کروائی، قل خوانی میں اخبار فروش یونین کے صدر ملک نواز اتیرا ، سیکرٹری نوید ڈمرا، عرفان اتیرا ، حاجی شہزاد، اے ڈی بھیں، ملک مختیار، ریذیڈنٹ ایڈیٹر دنیا نعمان خان بابر، مبین حیدر، مہر یار محمد ، مظہر جاوید، شیخ خالد، عمیر ماجد، ملک فیاض، ملک ریحان، ملک عارف، سلیمان، یعقوب، وقاص، اوشاد، ملک محبوب، ملک جمشید، ندیم،محمد حسین، پروفیسر فراز، مسعود،ملک اشفاق، حاجی ایوب، عبدالحمید، ملک مسعود الحسن، ملک فرقان و دیگر شریک تھے آخر میں ملک عباس کے چھوٹے بھائی ملک الیاس اور فرزند ملک محمد علی کی دستار بندی کروائی گئی۔

 

