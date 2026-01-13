صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی :سیوریج کی بندش سے مکین مشکلات سے دوچار

  • ملتان
وہاڑی :سیوریج کی بندش سے مکین مشکلات سے دوچار

ستھرا پنجاب ،میونسپل کمیٹی کو نشاندہی کی گئی ، کسی نے توجہ نہ دی :مکین

 وہاڑی (خبرنگار،نمائندہ خصوصی) رحمانیہ مسجد روڈ، نجی سکول اور جامعہ مسجد رحمانیہ عقبہ کے سامنے سیوریج لائن بند ہونے کے باعث راہگیروں اور مکینوں کو شدید تعفن اور مشکلات کا سامنا ہے ۔ مکینوں نے بتایا کہ وہ ستھرا پنجاب اور میونسپل کمیٹی وہاڑی کے حکام کو کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی۔ حکام کہتے ہیں کہ یہ واسا کی ذمہ داری ہے ، جبکہ واسا کا عملہ بھی سیوریج سسٹم بحال نہیں کر رہا۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیوریج لائن کی بندش نے ان کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ فوٹو سیشنز اور رسمی کارروائیوں کی بجائے عملی اقدامات کے ذریعے محکموں کی کارکردگی بہتر بنائی جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ پر سپرنگ فیسٹیول

صوبائی وزیر کا ریلوے سٹیشن کے سامنے تعمیراتی کاموں کا جائزہ

پنجاب بلدیاتی ایکٹ کالا قانون ،قبول نہیں:ڈاکٹر حمیرا طارق

کمشنر کا گنگا رام ہسپتال میں سہولیات ، صفائی آپریشنز کاجائزہ

کارڈیالوجی ا نسٹیٹیوٹ ڈین کا چارج گائناکالوجسٹ کے سپرد

3انچارج انویسٹی گیشن تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سب سے بڑی حقیقت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ریکارڈ توڑ ہنڈرڈ انڈیکس اور عام آدمی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
میری طاقت، میری مرضی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
مذاکرات‘ بند گلی میں کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
ایرانی رجیم چینج میں پاکستان کیلئے خطرات
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(1)
حافظ محمد ادریس