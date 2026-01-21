صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زکریا یونیورسٹی کے سابق ٹرانسپورٹ افسر یوسف گلا کا انتقال

  • ملتان
ملتان(خصوصی رپورٹر) زکریا یونیورسٹی کے سابق ٹرانسپورٹ افسر محمد یوسف گلانتقال کرگئے بتایاگیا ہے کہ محمد عرفان گل (اسسٹنٹ) فرزانہ گل لائبریرین اور فرحانہ گل شعبہ کامرس کے والد محمد یوسف گل (ریٹائرڈ ٹرانسپورٹ آفیسر) بقضائے الٰہی سے وفات پا گئے ہیں ان کا نمازجنازہ آج ادا کیا جائے گا ۔

