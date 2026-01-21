صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

  • ملتان
نشتر ہسپتال :مریض کے ساتھ ریکارڈ ٹمپرنگ کا انکشاف

وارڈ 21کے ڈاکٹرز کی مبینہ غلط کارروائی پر انکوائری شروع کردی گئی

ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال کے ہڈی جوڑ وارڈز میں مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے ۔ وارڈ نمبر 21میں 12 جنوری کو داخل کئے گئے مریض مہران کو15 جنوری کو دوبارہ ایمرجنسی لایا گیا، تاہم اس بار ایمرجنسی میں مریض کی سلپ کنیز کے نام سے بنائی گئی اور فوری طور پر آپریشن کر دیا گیا۔اس معاملے کی رپورٹ ڈی ایم ایس ایمرجنسی نے ڈائریکٹر ایمرجنسی کو پیش کی، جس میں اس واقعے کو سراسر ڈیوٹی ڈاکٹرز کی جانب سے ریکارڈ ٹمپرنگ اور فراڈ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ہسپتال انتظامیہ نے باقاعدہ انکوائری کا آغاز کر دیا ہے ۔اطلاعات کے مطابق وارڈ نمبر 21 کے کچھ ڈاکٹرز اس معاملے میں ملوث پائے گئے ہیں اور ان کے خلاف قانونی و انتظامی کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام ممکن ہو سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی سفید ہاتھی،75کروڑ کی نادہندہ: اوور چارجنگ جاری

الائیڈو ایفاسکولز کے اشتراک سے پرنسپلز کانفرنس کاانعقاد

اصلاحات، متبادل توانائی کا فروغ ٹھوس اقدامات جاری:صوبائی وزیر

وارداتیں ، ڈاکوؤں نے شہریوں سے لاکھوں روپے لوٹ لئے

پی پی ایس سی :سب انجینئر کی اسامیوں کے نتائج کا اعلان

بجلی ترسیل،تقسیم کے موثر نظام کیلئے پاکٹ بک متعارف

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر