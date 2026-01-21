صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

  • ملتان
پنک گیمز کا مقصد خواتین کو فعال کرنا، عامر کریم خان

کمشنر کا دورہ ڈی ایچ کیو ہسپتال، مختلف وارڈز کا معائنہ ، مریضوں سے ملاقات

ملتان (وقائع نگارخصوصی، خصوصی رپور) خواتین کی فلاح وبہبود اور ترقی کے لئے شروع دن سے کوشاں ہیں خواتین کو برابری کی سطح پر ان کے حقوق دینا اور ان کو معاشرہ کا ایک فعال رکن بنانا مشن ہے ۔ ان کو صحت مندانہ ماحول میں تربیت حاصل کرنے اور مقابلہ کرنے کے لئے پنک گیمز کا آغاز کیاجارہاہے ان خیالات کا اظہار کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان نے حکومت پنجاب کی ہدایت پر سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے زیر اہتمام انٹر ڈویژن کھیلتا پنجاب پنک گیمز کے سلسلہ میں ملتان ڈویژن میں ٹرائلز کی افتتاحی تقریب سے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا ڈویژنل سپورٹس آفیسر عطاالرحمن خان نے معزز مہمان کا استقبال کیا اس موقع پر ڈسڑکٹ سپورٹس آفیسر ملتان عدنان نعیم ڈی ایس او خانیوال محمد حفیظ ڈی ایس اووہاڑی عاصم بھٹی ڈی ایس او لودہراں ساجد محمود ٹی ایس او ملتان فاروق لطیف نورخان قیصرانی ڈویژنل کوچز عدنان مرزا شاہد مغل ناصر حسین بھی موجود تھے ۔ کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خاں سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کی نو منتخب صدر سیدہ بشریٰ نقوی اور دیگر عہدیداروں و ممبران نے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران وکلاء برادری کو درپیش مسائل، باہمی دلچسپی کے امور اور ڈویژنل و ضلعی انتظامیہ و بار کے درمیان تعاون کو مزید مؤثر بنانے پر تفصیلی تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سیدہ بشریٰ نقوی اور بار کے دیگر ممبران نے قانون کی بالادستی، ادارہ جاتی ہم آہنگی اور انصاف کی فراہمی کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور دیا۔ عامر کریم خاں نے ڈی ایچ کیو شہباز شریف ہسپتال ملتان کا دورہ کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر