صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار مسلح افراد عمرہ کے لیے رکھی رقم لوٹ کر فرار

  • ملتان
چار مسلح افراد عمرہ کے لیے رکھی رقم لوٹ کر فرار

گگو منڈی (نامہ نگار)نواحی گاؤں 183 ای بی میں چار مسلح افراد گھر میں گھس کر گن پوائنٹ پر 13 لاکھ روپے نقدی اور طلائی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ۔

متاثرہ خاندان کے مطابق لوٹی گئی رقم عمرہ کی ادائیگی کے لیے جمع کی گئی تھی۔تفصیلات کے مطابق حافظ صفدر علی اور ان کی اہلیہ کام کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے جبکہ گھر میں ان کے دو کمسن بیٹے شعیب، کاشف اور چار خواتین موجود تھیں۔ ملزمان دیواریں پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور خواتین و بچوں پر تشدد کرتے ہوئے نقدی اور دو تولہ طلائی زیورات چھین لیے ۔واردات کے بعد اہلِ دیہہ میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ شہریوں نے پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ دیہات میں گشت بڑھایا جائے اور ڈکیتی کی وارداتوں پر قابو پایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

کرکٹ اکیڈمی کے قیام سے نوجوان مستفید ہونگے :ضیا النور

بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب

گلیانہ پریس کلب کی نو منتخب کابینہ نے حلف اٹھا لیا

پڑوپی آرائیاں سے لال پور تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کاشکار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ