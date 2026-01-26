صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کیلئے ٹیچنگ پریکٹس انالسس فارم فعال

  • ملتان
اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کیلئے ٹیچنگ پریکٹس انالسس فارم فعال

اساتذہ کو تدریسی سرگرمیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن اپ لوڈ کرنے کی ہدایت

ملتان(خصوصی رپورٹر)سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے اساتذہ کی تدریسی کارکردگی کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لئے ایچ آر ایم ایس پورٹل پر ‘‘ٹیچنگ پریکٹس انالسس فارم’’ فعال کر دیا ہے ، جس کے تحت تمام اساتذہ کے لئے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی تدریسی سرگرمیوں کا مکمل ریکارڈ آن لائن اپلوڈ کریں اس فارم میں اساتذہ کو اپنی جاری تدریسی سرگرمی یا سبق کا عنوان درج کرنا ہوگا، دورانِ تدریس ایک مختصر ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوگی جس کا سائز 5 ایم بی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ، جبکہ کلاس روم میں ہونے والی سرگرمی کی ایک واضح تصویر بھی فراہم کرنا لازم ہوگا جس کا سائز 200 کے بی تک محدود رکھا گیا ہے ۔ محکمہ سکولز کے مطابق اس اقدام کا بنیادی مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ کرنا، تدریسی معیار کو بہتر بنانا اور مانیٹرنگ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ، تاکہ تعلیمی عمل میں شفافیت اور بہتری کو یقینی بنایا جا سکے ۔شہری حلقوں نے محکمہ سکول ایجوکیشن کے اقدام کو سراہا ہے اور فوری عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پلازوں میں کام کرنے کیلئے فائر سیفٹی مئیرز لازم قرار

ریلوے لائن کے اطراف ناقص صفائی پر ڈپٹی کمشنر کا اظہار برہمی

حافظ آباد : ڈپٹی کمشنر کا ٹراما سنٹر، مریم نواز ہیلتھ کلینک کا دورہ

ندیم اخترملہی کی صاحبزادی کی رخصتی نواز شریف سمیت اہم شخصیات شریک

کرکٹ اکیڈمی کے قیام سے نوجوان مستفید ہونگے :ضیا النور

بابائے صحافت پریس کلب وزیرآباد کے صدر اور سیکرٹری بلا مقابلہ منتخب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ