صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی:پی ایم اے الیکشن، تمام عہدیدار بلامقابلہ کامیاب

  • ملتان
وہاڑی:پی ایم اے الیکشن، تمام عہدیدار بلامقابلہ کامیاب

محسن ممتاز صدر، احمد مصطفی نائب صدر، زین العابدین جنرل سیکرٹری منتخب

وہاڑی (خبرنگار) پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن وہاڑی کے سالانہ انتخابات مکمل ہو گئے ، جس میں تمام عہدوں کے امیدوار بلامقابلہ کامیاب قرار پائے ۔ الیکشن کمیٹی کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال اور مقررہ وقت میں کسی بھی عہدے پر مقابل امیدوار سامنے نہ آنے کے باعث امیدواروں کو بلامقابلہ منتخب قرار دیا گیا۔کامیاب امیدواروں میں صدر ڈاکٹر محسن ممتاز، نائب صدر ڈاکٹر احمد مصطفی، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر زین العابدین، لیڈی نائب صدر ڈاکٹر رامش افتخار، جوائنٹ سیکرٹری ڈاکٹر عثمان ہاشم، لیڈی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر شازیہ احسن، فنانس سیکریٹری ڈاکٹر وقار احمد شامل ہیں۔نومنتخب صدر ڈاکٹر محسن ممتاز نے کہا کہ ڈاکٹر برادری کے اعتماد پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ۔ پی ایم اے وہاڑی کو ایک مضبوط، متحرک اور مؤثر پلیٹ فارم بنایا جائے گا جہاں ڈاکٹرز کے پیشہ ورانہ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے اور صحتِ عامہ کی بہتری کے لیے ادارہ جاتی کردار ادا کیا جائے گا۔ ومنتخب جنرل سیکرٹری ڈاکٹر زین العابدین نے کہا کہ پی ایم اے وہاڑی میں اتحاد، باہمی احترام اور پیشہ ورانہ ہم آہنگی کو فروغ دیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

سیالکوٹ:تعمیراتی مقامات پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ