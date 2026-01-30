صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کا پارکوں میں لائٹس منصوبہ جاری

  • ملتان
ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کا پارکوں میں لائٹس منصوبہ جاری

عید گاہ روڈ، نشتر چوک، گل گشت سمیت مختلف مقامات پر تنصیب مکمل

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کی جانب سے شہر کے پارکوں، گرین بیلٹس اور اہم شاہراہوں پر آرائشی لائٹس کی تنصیب کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ اس منصوبے کے تحت عید گاہ روڈ، نشتر چوک، کچہری فلائی اوور، پل موج دریا فلائی اوور، گول باغ پارک اور گل گشت کے مختلف مقامات پر لائٹس کی تنصیب کا کام مکمل کر لیا گیا ہے ، جس سے شہر کی خوبصورتی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ڈویژنل انتظامیہ اور ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کے اس اقدام کو شہریوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، جبکہ عوامی حلقوں نے شہر کو خوبصورت اور روشن بنانے کے اس منصوبے کو خوش آئند قرار دیا ہے۔

اس موقع پر منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش نے کہا کہ شہر کو روشنیوں سے آراستہ کرنا ہماری اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ پارکوں اور گرین بیلٹس کو خوبصورت بنانے کے لئے معیاری لائیٹس نصب کی جا رہی ہیں تاکہ شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے ۔کریم بخش کا کہنا تھا کہ مستقبل میں بھی شہر کے مختلف علاقوں میں مزید لائٹس نصب کی جائیں گی تاکہ ملتان کو ایک خوبصورت، روشن اور دلکش شہر بنایا جا سکے ۔ انہوں نے بتایا کہ اس منصوبے سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ شہریوں کو رات کے اوقات میں بہتر سہولیات اور محفوظ ماحول بھی میسر آئے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی جانب سے گٹروں کے ڈھکنوں کی 100 فیصد تنصیب کا حکم

گجرات:دریائے چناب کنارے تفریح گاہ بنا نے کا فیصلہ

منشیات فروش سابق پولیس اہلکار گرفتار ‘ 13کلو چرس برآ مد

صدر گجرات چیمبر احمد حسن کی پر تگال میں پاکستانی سفیر سے ملاقات

وزیرآباد میں واٹر سپلائی ‘سیوریج کا نظام لا رہے :بلال تارڑ

سیالکوٹ:تعمیراتی مقامات پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ