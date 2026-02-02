صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیف آف آرمی سٹاف ہاکی چیمپئن شپ،ینگ ہیروز کی جیت

  • ملتان
چیف آف آرمی سٹاف ہاکی چیمپئن شپ،ینگ ہیروز کی جیت

ملتان (خصوصی رپورٹر)تیسرے چیف آف آرمی اسٹاف انٹر کلب نیشنل ہاکی چیمپئن شپ، ملتان ریجن لیول 2، متی تل آسٹروٹرف ہاکی سٹیڈیم ملتان پر شروع ہو گئی۔

لیگ بنیاد پر پہلے روز کھیلے گئے میچ میں ملتان ڈسٹرکٹ کی چیمپئن ٹیم ینگ ہیروز نے خانیوال ڈسٹرکٹ کی چیمپئن المجیدیہ کلب کو 0-1 کے فرق سے ہرایا۔فاتح ٹیم کا اکلوتا گول چوتھے کوارٹر میں صنان نے کیا۔ امپائرنگ کے فرائض کامران شریف چودھری اور راؤ ساجد نے انجام دیئے ۔مہمانان خصوصی ایس ای میپکو وہاڑی انجینئر وسیم اختر اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور رحیم یار خان کیمپس کے سپورٹس آفیسر و سابق نیشنل کھلاڑی ماجد مسعود تھے ۔ 

 

مزید پڑہیئے

