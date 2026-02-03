صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144نافذ کردی

  • ملتان
وہاڑی میں ڈپٹی کمشنر نے دفعہ 144نافذ کردی

تین فٹ سے زائد کھدائی اور تعمیرات کیلئے تحریری اجازت لازمی قرار

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے ضلع وہاڑی میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ تین فٹ سے زائد کھدائی یا تعمیراتی کام کے لیے متعلقہ محکمے سے تحریری اجازت لینا لازمی ہے ۔ کوئی بھی شخص اپنے گھر یا باہر بغیر اجازت کے تین فٹ سے زیادہ زمین نہیں کھود سکتا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ گہری کھدائی، کھوی، کنواں یا عمارت گرانے سے مختلف حادثات پیش آ رہے تھے ۔ اس لیے اجازت نامے اور حفاظتی اقدامات کے بغیر کسی بھی کھدائی یا تعمیر کی اجازت نہیں ہوگی۔ حفاظتی اقدامات میں عمارت کے اطراف لوہے کی حفاظتی چادریں، رات میں روشنی کا انتظام اور جگہ پر سیکورٹی گارڈز کی موجودگی شامل ہوگی۔انہوں نے واضح کیا کہ پابندی کا مقصد انسانی جانوں کا تحفظ اور حادثات سے بچاؤ ہے ۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ افراد اور ادارے حفاظتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں تاکہ کام کے دوران کسی بھی قسم کا نقصان یا حادثہ نہ ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

6ملزم گرفتار شراب، اسلحہ برآمد

راولپنڈی، 246 پیشہ ور بھکاری گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس