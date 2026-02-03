صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جنوری میں 5542افراد کو ریسکیو کیا گیا:عبیداللہ

  • ملتان
جنوری میں 5542افراد کو ریسکیو کیا گیا:عبیداللہ

بلندو بالا عمارات، فیکٹریوں، سکولز اور کالجز کا فوری آڈٹ کیا جائے

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر)ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر انجنئیر عبیداللہ خان نے بتایا کہ جنوری 2026 میں ریسکیو کنٹرول روم مظفرگڑھ کو 5549 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں۔ ریسکیو 1122 نے ان تمام ایمرجنسیز پر رسپانس کرتے ہوئے 5542 افراد کو ریسکیو کیا، جن میں 2798 افراد کو موقع پر فرسٹ ایڈ فراہم کی گئی اور 2621 افراد کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ 123 افراد جانبحق ہوئے ۔انہوں نے کہا کہ آگ لگنے اور دیگر حادثات کے پیش نظر تمام کمرشل، نان کمرشل، بلندو بالا عمارات، فیکٹریاں، سکولز اور کالجز کا فوری آڈٹ کیا جائے ۔ حفاظتی اقدامات میں فائر ہائیڈرنٹس، ہوا دار سیڑھیاں، سیفٹی مینیجر، فائر رسپانس ٹیم، سی-سی-ٹی-وی کیمرا، سموک ڈیٹیکٹرز، فرسٹ ایڈ کٹ اور آکسیجن سلنڈر شامل ہیں۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر نے تاجروں اور انجمن تاجران سے درخواست کی کہ وہ فوری طور پر ان اقدامات کی یقین دہانی کرائیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال میں شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دومنشیات فروش گرفتار ڈیڑھ کلو سے زائد چرس برآمد

نوسر بازوں نے شہری کو نقدی، موبائل سے محروم کر دیا

3 دکاندارکھلا پٹرول بیچنے پرگرفتار

5جواری پکڑے گئے

جعلی چیک دینے پرمقدمہ درج

دو بجلی چوروں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیالکوٹ یونیورسٹی برائے خواتین اور خواجہ صاحب
محمد اظہارالحق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سانحہ بھاٹی گیٹ‘ ایک اور آئینہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
بلوچستان کے سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا جائے
کنور دلشاد
سلمان غنی
مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر
سلمان غنی
رشید صافی
ہزیمت خوردہ دشمن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(4)
حافظ محمد ادریس