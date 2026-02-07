صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری شدید زخمی

  • ملتان
ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے شہری شدید زخمی

ملتان (کرائم رپورٹر)تھانہ مخدوم رشید کے علاقے میں 25 سالہ محمد ماجد میڈیکل سٹور پر موجود تھا کہ اچانک چار مسلح افراد آئے اور اسلحہ کے زور پر 55 ہزار روپے لوٹ لئے ۔۔۔

شہری نے مزاحمت کی اور شور مچایا تو ڈاکوؤں نے گولی مار کر اسے زخمی کر دیا اور اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ زخمی شہری کو فوری طور پر ریسکیو 1122 نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد علاج معالجے کے لئے نشتر ہسپتال منتقل کیا۔پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ملتے ہی فرار ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے اور تفتیش کے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ مشکوک سرگرمیوں یا ڈاکوؤں کی موجودگی کی فوری اطلاع دیں تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سانحہ گل پلازہ : متاثرین کو 1200 اسٹالز لگا کر دینے کا اعلان

تین روزہ 17 ویں کراچی ادبی میلے کا آغاز

گل پلازہ متاثرین کو 2 سے 3 ہفتے میں رقم دی جائے گی : وزیراعلیٰ

انسداد پولیو مہم جاری ، 15 لاکھ بچوں کو قطرے پلادیے گئے

وزیر تعلیم کی ہدایت پرسندھ ٹیچرز ہیلپ لائن کا باقاعدہ آغاز

واٹر کارپوریشن کی خواتین ملازمین کیلئے ورکشاپ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن