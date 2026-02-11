خاتون سے زیادتی کا الزام 2افراد پر مقدمہ قائم
ملتان (کرائم رپورٹر) خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے الزام میں پولیس نے دو افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ ڈی ایچ اے پولیس کو خاتون (ص) نے بتایا کہ ملزم کار میں بٹھاکر لے گیا گھر میں پہلے سے ساتھی موجود تھا ملزم نے زبردستی زیادتی کا نشانہ بنایا ور فرار ہوگیا ۔
