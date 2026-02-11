صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سدرن بائی پاس گرین بیلٹ بحالی کا فیصلہ، شجرکاری شروع

  • ملتان
سدرن بائی پاس گرین بیلٹ بحالی کا فیصلہ، شجرکاری شروع

این ایل سی بائی پاس سے بابر چوک تک گرین بیلٹ اپ گریڈ کی جائے گی

ملتان (وقائع نگار خصوصی)ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان نے سدرن بائی پاس پر واقع گرین بیلٹ کی بحالی کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس منصوبے کے تحت این ایل سی بائی پاس سے بابر چوک تک گرین بیلٹ کو مرحلہ وار بحال اور اپ گریڈ کیا جائے گا، جبکہ شجرکاری کے لئے عملی تیاریوں کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے ۔ان خیالات کا اظہار منیجنگ ڈائریکٹر ہارٹیکلچر ایجنسی ملتان کریم بخش نے سدرن بائی پاس گرین بیلٹ کے دورے کے موقع پر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کی مصروف شاہراہوں پر واقع گرین بیلٹس کی بحالی ادارے کی اولین ترجیحات میں شامل ہے ، تاکہ شہریوں کو صاف اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔کریم بخش نے کہا کہ گرین بیلٹس کو جدید تقاضوں کے مطابق اپ گریڈ کیا جا رہا ہے اور خصوصی طور پر سایہ دار درختوں کی شجرکاری کی جائے گی، جس سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ شجرکاری سے درجہ حرارت میں کمی اور فضائی معیار میں بہتری آئے گی، جس کا براہِ راست فائدہ شہریوں کو پہنچے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سکھر حیدر آباد موٹر وے پر کام کا آغاز مئی میں کیا جائے، علیم خان

محفوظ، مضبوط اور مستحکم پاکستان کی تعمیر مشترکہ مقصد ، سیدال خان

راولپنڈی میں سگنل فری منصوبہ جلد مکمل ہوگا، صہیب بھرتھ

امیر مقام کا پمز کا دورہ، خود کش دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی

آر ڈی اے کی ملکتیی اراضی پر تعمیرات بارے اجلاس، اہم فیصلے

سیوسکیورپاکستان اورپوجی پاکستان نمائشوں کا شاندارافتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر