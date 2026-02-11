صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صحافی کاجواں سالہ بھتیجا ٹریفک حادثے میں جاں بحق

  • ملتان
صحافی کاجواں سالہ بھتیجا ٹریفک حادثے میں جاں بحق

مونڈکا(نامہ نگار )ٹریفک حادثے میں مقامی اخبار کے نمائندے کا جواں سال بھتیجا جاں بحق ہوگیا، نماز جنازہ ادا۔۔

۔تفصیل کے مطابق مقامی اخبار کے نمائندے چودھری عبدالغفار کا جواں سال بھتیجا بزنس مین عبدالرحمن موٹر سائیکل پر اپنی مشروب کی ایجنسی شاہ جمال آرہا تھا کہ علی دی بستی کے قریب نامعلوم گاڑی کی سائیڈ لگنے سے روڈ پر گر شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ نماز جنازہ ان کے آبائی علاقہ موضع دانڑیں میں ادا کی گئی جس میں سیاسی ،سماجی ،تجارتی اورصحافتی شخصیات سمیت کثیر تعداد میں اہل علاقہ نے شرکت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

رمضان نگہبان پیکیج :عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے احکامات

جنرل ہسپتال سمن آباد میں انتظامی غفلت، مریضوں کو مشکلات

ماموں کانجن: خلع لینے والی سوتیلی بہن پر کلہاڑی سے حملہ، زخمی

شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد مبینہ زیادتی

سابقہ رنجش پر مسلح حملہ، گھر میں فائرنگ

نوسر باز خواتین کا گھر میں دھاوا، نقدی اور زیورات چوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر