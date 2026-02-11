صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لڑکی اغوا،مزاحمت پر والدہ کو دھکے

  • ملتان
لڑکی اغوا،مزاحمت پر والدہ کو دھکے

کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)تھانہ سنانواں کی حدود میں دن دیہاڑے والدہ کے ساتھ جاتی نوجوان لڑکی کو کار سوار افراد نے اغوا ئکر لیا۔۔

، مزاحمت پر والدہ کو دھکے دئیے ۔تفصیل کے مطابق موضع دایہ چوکھا شرقی کے رہائشی غلام عباس کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق 8 فروری کو اس کی اہلیہ صفیہ بی بی اور بیٹی ثانیہ عباس شاپنگ کے لیے جا رہی تھیں کہ صابو والی سڑک نیاز والا سکول کے قریب ایک بڑی گاڑی میں سوار افراد نے صفیہ بی بی کو دھکا دیا اور ثانیہ عباس کو اسلحہ کے زور پر زبردستی گاڑی میں بٹھا کر فرار ہو گئے ۔ اغوا ئکے دوران شاپنگ بیگ میں موجود دو تولے طلائی زیورات اور 50 ہزار روپے نقدی بھی لے گئے ۔ پولیس نے مغویہ اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

منڈی بہاؤالدین :ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ضلعی محکموں کے سربراہوں کا اجلاس

سیالکوٹ :دودھ ، دہی کی قیمت مقرر

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں گرلز سپورٹس گالا کا آغاز

راہوالی:مخالفین نے سب انسپکٹر کا مکان مسمار کر دیا ،سامان چوری

سمبڑیال :زیر تعمیر مکان میں لڑکی سے زیادتی کی کوشش،ملزم فرار

پنک گیمز میں شرکت کیلئے 16 ٹیمیں لاہور روانہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر