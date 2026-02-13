صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر نے لڈن میں ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

ستھرا پنجاب، صحت، تعلیم اور سڑکوں کے کاموں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا

 وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ نے لڈن کا تفصیلی دورہ کیا اور ستھرا پنجاب پروگرام، دیہی مرکز صحت، گورنمنٹ بوائز مڈل سکول، گورنمنٹ گرلز ہائی سکول اور دیگر ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے مطابق شہری اور دیہی علاقوں میں یکساں صفائی مشن جاری ہے اور ناقص صورتحال ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔

انہوں نے دیہی مرکز صحت میں طبی سہولیات، ادویات کی دستیابی، ڈاکٹرز و سٹاف کی حاضری اور صفائی کا معائنہ کیا اور مریضوں سے ملاقات کی۔ سکولوں میں چار دیواری، رنگ و روغن اور تعلیمی سہولیات بہتر بنانے کی ہدایت دی گئی۔ علاوہ ازیں، سڑکوں اور چوک کی تزئین و آرائش کے کاموں کا جائزہ لیا اور ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت جاری کی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

مؤثر کارروائیاں نہ ہونے کے باعث منشیات فروش دوبارہ متحرک ، نشئیوں کے ٹھکانوں پر سپلائی

شہری حدود سے مویشیوں کا انخلا مکمل نہ ہو سکا

چنیوٹ:ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی اجلاس، اقدامات پر بریفنگ

’’ایک دن، ایک تحصیل‘‘ عوامی بہبود کے اقدامات کا جائزہ

واسابلز کی عدم ادائیگی پر کنکشن منقطع کرنے کا حکم دیدیا گیا

پنجاب کالج برائے خواتین کے سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نواز شریف سے عمران خان تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
اَن پڑھ بچے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Too Little Too Late
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران‘ امریکہ مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
بجلی بنائیں اپنے لیے اور قوم کے لیے
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
قرآن کریم‘ شہد کی مکھی اور خواتین
امیر حمزہ