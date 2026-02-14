صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تھانہ چھب کلاں میں رشوت لے کر ملزم چھوڑنے کا الزام

  • ملتان
تھانہ چھب کلاں میں رشوت لے کر ملزم چھوڑنے کا الزام

ذمہ داروں کیخلاف سخت کارروائی کی جائے ، مدعی کا ڈی پی او خانیوال سے مطالبہ

چھب کلاں (نامہ نگار)تھانہ چھب کلاں میں تعینات محرر پر مبینہ طور پر رشوت لے کر مقدمہ کے نامزد ملزم کو چھوڑنے کا الزام سامنے آیا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق مقدمہ نمبر 91/26 میں نامزد ملزم محمد شریف عرف رجب علی قوم موہانہ سکنہ چک نمبر 89 پندرہ ایل کو مبینہ طور پر بھاری رقم لے کر رہا کر دیا گیا۔مقدمہ کے مدعی اظہر نے الزام عائد کیا ہے کہ محرر نے قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے ملزم کو ناجائز فائدہ پہنچایا۔ ان کا کہنا ہے کہ ملزم کی رہائی سے ان کے کیس کو نقصان پہنچا اور پولیس پر عوام کا اعتماد بھی کمزور ہوا ہے ۔مدعی نے ڈی پی او خانیوال سے فوری نوٹس لینے اور ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔ ایس ایچ او تھانہ چھب کلاں کا کہنا ہے کہ ملزم کو محرر نے چھوڑا، انہیں اس بارے میں علم نہیں تھا۔ مکینوں اور سماجی حلقوں نے بھی واقعہ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے شفاف انکوائری کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کالج ایجوکیشن کی 24 اسکیمیں جون سے قبل مکمل کرنے کی ہدایت

پاک ایران تجارت میں اضافہ بہت ضروری ،گورنر

پولیس چیف کا کرائم سین یونٹ کا دورہ

اغوا کیس میں عدالتی حکم نظرانداز، پولیس افسران کو شوکاز

ایپسٹین فائلز سے مغربی شیطانی چہرہ پھر بے نقاب، تنظیم اسلامی

ناخلف بیٹے نے ماں ماردی، بیوی قتل کرکے شوہر کی خودکشی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن