صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعمیروترقی کیلئے نوجوانوں کا کردار اہمیت کا حامل، وقار احمد طاہر

  • ملتان
تعمیروترقی کیلئے نوجوانوں کا کردار اہمیت کا حامل، وقار احمد طاہر

وہاڑی (خبرنگار )صوبائی صدر جمعیت نوجوانان فورم پنجاب وقار احمد طاہر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔

ملکی تعمیروترقی کیلئے نوجوانوں کا کردار اہمیت کا حامل ہے ،نوجوان ہماری ملک و ملت کا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہیں جنہوں نے مستقبل میں ملک کی باگ دوڑ سنبھالنی ہے ، معاشرہ میں امن و ترقی کی راہیں ہموار کرنے کیلئے نوجوانوں کو کڑی محنت کرنا ہوگی ،جمیعت نوجوانان فورم نوجوان نسل کو دینی اور دنیاوی طور پر مستحکم اور مفید شہری بنانے کیلئے مصروف عمل ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے جمعیت نوجوانان فورم ضلع وہاڑی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔اجلاس میں ضلعی صدر جمعیت نوجوانان فورم میاں عبدالماجد نے خطاب کرتے ہوئے نوجوانوں کو منظم ، باکردار اور باصلاحیت بنانے پر زور دیا جبکہ اجلاس کے اختتام پر تنظیمی اتحاد ، نظم و ضبط اور فعال کردار ادا کر کے جماعت کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

روڈ سائیڈ تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری،6دکانیں اور 9ہوٹل سربمہر

بھینس کالونی میں خالد بن ولید فلائی اوور کا افتتاح

فرنٹیئرکالونی میں ڈکیتی ، مرکزی سہولت کار رشتہ دار نکلا،دو ملزمان گرفتار

کراچی سے وصول ٹیکس کا نصف شہر کودیا جائے ،گورنر

ریسکیو 1122سندھ فائر سیفٹی ٹریننگ کیلئے متحرک

آئی ٹی اسکلز سے ملک مہینوں میں ترقی کرے گا،شزہ فاطمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر