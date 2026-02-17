صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کا گرانفروشی ذخیرہ اندوزی کیخلاف کارروائی کا حکم

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر کا گرانفروشی ذخیرہ اندوزی کیخلاف کارروائی کا حکم

قانون شکنی کرنے والوں کیخلاف کارروائی :خالد جاوید ، نگہبان سہولت سنٹر کا دورہ

وہاڑی (خبرنگار، نمائندہ خصوصی ، سٹی رپورٹر )ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی زیر صدارت رمضان انتظامات کا اجلاس ہوا جس میں رمضان سہولت بازار، نگہبان دسترخوان اور نگہبان کارڈز کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی، سستی اور معیاری اشیاء کی فراہمی، اور بازار و مساجد میں سکیورٹی و ٹریفک مینجمنٹ یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔انہوں نے بتایا کہ رمضان سہولت بازار میں سبزیاں 5 روپے فی کلو، گوشت 10 روپے فی کلو، چکن 20 روپے فی کلو، اور 10 کلو آٹا 850روپے فی تھیلہ دستیاب ہوگا جبکہ مستحقین کو نگہبان کارڈ کے ذریعے 10 ہزار روپے کی امداد دی جا رہی ہے ۔ حساس مقامات اور مساجد پر خصوصی سکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اور قانون شکنی کرنے والوں کیخلاف فوری کارروائی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس