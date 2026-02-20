شیراز حسین کاظمی ضلع وہاڑی کے تاجروں کے چیئرمین مقرر ملتان 20 فروری ، 2026

بانی مرکزی تنظیم انجمن تاجران وسیم احمد شیخ،سید خورشید شاہ ودیگر کی مبارکباد

میلسی (نامہ نگار )مرکزی تنظیم انجمن تاجران کی مرکزی قیادت محمد کاشف چودھری نے میلسی تاجران کے صدر سید شیراز حسین کاظمی کی تاجر برادری کیلئے خدمات اور جدوجہد کو مدنظر رکھتے ہوئے ضلع وہاڑی کے تاجران کا چیئرمین مقرر کر دیا۔اس تقرری پر بانی مرکزی تنظیم انجمن تاجران وسیم احمد شیخ،سید خورشید شاہ،ماجد رشید مونی،سجاد احمد سعیدی،میاں ندیم ممتاز،محمد اسلم خان یوسفزئی،سید واجد شاہ،ملک مقبول ملتانی،راؤ عابد علی،مرزا سلیم قادری،میاں عدیل احمد،محمد حمزہ علی خان،حسین علی خان،چودھری محمد خالد،چودھری محمد اشرف،ملک امیر بخش و دیگر نے مبارکباد دی۔