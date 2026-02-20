صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بی ایچ کیو ہسپتال میں بہتر طبی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

  • ملتان
بی ایچ کیو ہسپتال میں بہتر طبی سہولتیں یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی سی خانیوال کا دورہ،مختلف شعبو ں اور وارڈز ، ڈاکٹرز کی حاضری کی چیکنگ

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر ملیحہ رشید نے رات گئے بی ایچ کیو ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ایمرجنسی وارڈ میں ڈاکٹروں اور پیرامیڈیکل سٹاف کی حاضری چیک کی گئی جبکہ مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا بھی معائنہ کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی اور سٹاک رجسٹر کا جائزہ لیا۔ وارڈز اور واش رومز میں صفائی کی صورتحال کا بھی معائنہ کیا گیا، جس پر فوری بہتری کے اقدامات کی ہدایات جاری کی گئیں۔ انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت دی کہ مریضوں کو بہتر طبی سہولیات فراہم کی جائیں اور صفائی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ عوام کو ریلیف حاصل ہو۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

قصبہ ودھن میں دریائے جہلم کے کٹاؤ کا اعلی سطح کا نوٹس

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ