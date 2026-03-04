صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اہلکار پر رشوت لینے کا الزام، محکمہ وائلڈ لائف کی تردید

  • ملتان
اہلکار پر رشوت لینے کا الزام، محکمہ وائلڈ لائف کی تردید

بٹیر کا تحفہ نہ دینے پر10افراد پرمقدمہ درج کرلیا گیا :شکاریوں کا الزام

مظفرگڑھ (نامہ نگار،سٹی رپورٹر) موضع نور کبڑا کے رہائشی شکاریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف کے اہلکار نے فی کس 10 ہزار روپے رشوت وصول کر کے انہیں موضع رکھ پور میں بٹیر کا شکار کرنے کی اجازت دی۔ تاہم، شکار کے لیے پہلے روز ہی جال لگانے پر اہلکار نے اضافی طور پر فی کس 10 بٹیر دینے کا مطالبہ کیا۔شکاریوں نے بٹیر دینے سے انکار کیا تو اہلکار اور اس کے ساتھیوں نے ان کے شکار کے مقام پر دھاوا بول دیا، سامان قبضے میں لیا اور 3 شکاریوں منیر، ظفر اور شادو کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، موبائل فون توڑ دیے اور سنگین دھمکیاں دیں۔بعدازاں 10 افراد کے خلاف پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ اور دیگر دفعات کے تحت تھانہ سٹی مظفرگڑھ میں مقدمہ درج کر دیا گیا۔ شکاریوں نے ڈی پی او مظفرگڑھ اور ڈپٹی کمشنر مظفرگڑھ سے مطالبہ کیا ہے کہ الزامات کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائیں، غیر قانونی طور پر وصول شدہ رشوت واپس دلائی جائے اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے ۔دوسری جانب محکمہ وائلڈ لائف نے شکایات کی تردید کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی