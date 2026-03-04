صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمیٹی کا اجلاس، امن و امان اور بین المسالک ہم آہنگی پر غور

  • ملتان
کمیٹی کا اجلاس، امن و امان اور بین المسالک ہم آہنگی پر غور

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے اجلاس کی صدارت کی ، علماء کی تعاون کی یقین دہانی

مظفرگڑھ (سٹی رپورٹر) وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایات پر ضلع مظفرگڑھ میں امن و امان کی صورتحال مستحکم کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ امن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت ڈپٹی کمشنر عثمان طاہر جپہ اور ڈی پی او سید غضنفر علی شاہ نے مشترکہ طور پر کی۔اجلاس میں ضلعی افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان اور علماء کرام نے شرکت کی۔ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات، حساس مقامات کی نگرانی اور بین المسالک ہم آہنگی کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ دشمن عناصر سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس لیے ہر سطح پر چوکنا رہنا ضروری ہے ۔ ڈی پی او نے اکیس رمضان کے موقع پر قانون و ضابطے کی مکمل پاسداری اور اشتعال انگیزی سے اجتناب کی ہدایت دی۔علماء کرام نے محراب و منبر سے صبر، برداشت اور اتحاد کا پیغام عام کرنے اور تمام پروگرام پرامن انداز میں منعقد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اجلاس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی، افواجِ پاکستان کی کامیابی اور اتحاد امت کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی الیون میں خواتین کیلئے خصوصی رمضان سہولت بازار میں سٹالز قائم

علیم خان سے تاجک سفیر کی ملاقات، تجارتی راہداریوں پر غور

گرین یوتھ ایمبیسیڈر پروگرام،طلبہ کو ماحولیاتی خواندگی بارے آگاہی ہے، کمشنر

ایران کی سالمیت پر حملہ اُمت مسلمہ کے لئے لمحہ فکریہ ، راغب نعیمی

ہولی معاشرے میں محبت، رواداری اور ہم آہنگی کے فروغ کی علامت ،سیدال خان

سیف سٹی کیمروں کی مانیٹرنگ ،شہریوں کو تحفظ دیا جائے، آئی جی

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہمارے ہاتھ بندھے کے بندھے رہ گئے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سکندر سے اسرائیل تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق : اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
تیل، ڈالر اور بارود
محمد حسن رضا
سلمان غنی
غضب للحق، کھلا اور واضح پیغام
سلمان غنی