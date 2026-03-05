صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس چیک ، امانت میں خیانت پر سات افراد پر مقدمات

  • ملتان
بوگس چیک ، امانت میں خیانت پر سات افراد پر مقدمات

ملتان (کرائم رپورٹر)پولیس نے بوگس چیک جاری کرنے اور امانت میں خیانت کے الزام میں سات افراد کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔

کینٹ پولیس کو خالد محمود نے بتایا کہ ملزم محبوب احمد نے ادھار کی مد میں 13 لاکھ 75 ہزار روپے لے کر چیک دیا جو مقررہ وقت پر ڈس آنر ہو گیا۔ شاہ شمس پولیس کو محمد حمزہ نے بتایا کہ ملزم اویس نے 5 لاکھ روپے وصول کر کے بوگس چیک دیا۔ ظہور احمد نے بتایا کہ ملزم وسیم مصطفی نے 10 لاکھ روپے لئے جعلی چیک دیا۔گلگشت پولیس کو تحسین نے اطلاع دی کہ ملزم زین نے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے لے کر چیک دیا جو کیش نہ ہو سکا۔

 پاک گیٹ پولیس کو محمد سجاد نے بتایا کہ ملزم وقار، اعجاز اور شیخ لیاقت نے بطور امانت طلائی زیورات دے کر پانچ لاکھ روپے لئے ، لیکن مقررہ وقت پر زیورات واپس نہ کئے اور امانت میں خیانت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی