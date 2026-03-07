صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری کے پلاٹ پر قبضہ کی کوشش، دو ملزم گرفتار

  • ملتان
شہری کے پلاٹ پر قبضہ کی کوشش، دو ملزم گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر)شہری کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کے الزام میں پولیس نے چار نامزد اور نامعلوم افراد کے ۔۔

خلاف مقدمہ درج کرکے دو ملزموں کو گرفتار کر لیا۔مظفر آباد پولیس کو خالد حسین نے درخواست دی کہ ملزم ظہیر، یوسف، وقار اور عثمان دیگر نامعلوم افراد کے ہمراہ مسلح ہو کر ڈنڈے سوٹے لئے اس کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی نیت سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے ۔ ملزموں نے چار دیواری کو توڑنا شروع کر دیا۔اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی اور کارروائی کرتے ہوئے دو ملزموں ظہیر اور عثمان کو گرفتار کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو