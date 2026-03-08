صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس

  • ملتان
ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس

یوم شہادت حضرت علیؓ، جمعۃ الوداع اور عید سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ

بہاولپور (سٹی رپورٹر) ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا جس میں یوم شہادت حضرت علیؓ، جمعۃ الوداع اور عیدالفطر 2026 کے موقع پر سکیورٹی اور انتظامی امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں مساجد، امام بارگاہوں، جلوسوں اور اجتماعات کے لیے فول پروف سکیورٹی، سرویلنس اور صفائی کے انتظامات پر غور کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ حساس مقامات پر سکیورٹی بڑھائی جائے اور سویپنگ و مانیٹرنگ کا موثر نظام قائم کیا جائے ۔ عیدالفطر کے موقع پر پارکوں میں مکینیکل رائڈز اور جھولوں کی تنصیب پی ایچ اے کی اجازت اور حفاظتی سرٹیفکیٹ سے مشروط قرار دی گئی۔ جنرل بس اسٹینڈ پر سکیورٹی اور اوورچارجنگ کے خلاف سخت کارروائی کا بھی حکم دیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق ضلع میں 414مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہری نالاں فیصلہ مہنگائی بم قرار دیدیا

انصاف کیلئے بار اور بینچ کا اعتماد ضروری :جسٹس سلطان تنویر

ایران نے طاغوتی طاقتوں کا غرور خاک میں ملا دیا :وقاص رضا

سیالکوٹ کے 55 ہزارخاندان راشن کارڈ سے مستفید

تعلیم و تر بیت کے بغیر مہذب معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی :عمران بھٹی

گجرات میں سیوریج بہتری کیلئے اقدامات کر رہے :بلال یاسین

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل