صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، سیاسی و تاجر رہنما سراپا احتجاج

  • ملتان
پٹرولیم قیمتوں میں اضافہ، سیاسی و تاجر رہنما سراپا احتجاج

عوامی زندگی اجیرن، حکومت فوری ریلیف دے اور قیمتوں میں کمی کرے ، مطالبہ

وہاڑی (خبرنگار) پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی پر مختلف سیاسی، سماجی اور تاجر حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے ۔ رہنماؤں اور نمائندہ شخصیات نے حکومت کی معاشی پالیسیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے بڑھتے بوجھ نے عام آدمی کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔تحریک انصاف کے ضلعی صدر و سابق ایم این اے چودھری طاہر اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے تمام ریکارڈ توڑ دئیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں چینی تقریباً 70 روپے کلو اور پٹرول تقریباً ڈیڑھ سو روپے فی لیٹر تھا جبکہ آج چینی 200 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے اور پٹرول 300 روپے فی لیٹر سے بھی تجاوز کر چکا ہے ۔چیمبر آف سمال ٹریڈرز کے سینیئر رہنما مختار احمد بھٹی نے کہا کہ پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوں گی اور اس کا براہ راست اثر عام آدمی اور چھوٹے تاجروں پر پڑے گا۔ انصاف لائرز فورم کے رہنما رانا محمد ساجد ایڈووکیٹ اور معروف قانون دان شیخ فضل الرحمان ایڈووکیٹ نے بھی مہنگائی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بجلی، گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتیں عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکی ہیں۔ صائمہ نورین ایڈووکیٹ نے کہا کہ مہنگائی نے عام گھرانوں کا بجٹ متاثر کر دیا ہے جبکہ کسان رہنما سید سخی حسین شاہ کا کہنا تھا کہ پٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے زرعی اخراجات میں اضافہ ہو گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما مرشد عبدالعزیز بھٹہ نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر پٹرولیم مصنوعات اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ترقیاتی منصوبوں پر معیار کی کڑی نگرانی کرنے کی ہدایت

گورنر سے بین المذاہب پیس کمیٹی پنجاب کے علما کی ملاقات

ایل ڈی اے کا اہم شاہراہوں کو کمرشل قرار دینے کا نوٹیفکیشن

جنرل ہسپتال :خواتین پر تشدد کرنیوالے 3 گارڈز گرفتار

پنجاب یونیورسٹی :ایسو سی ایٹ ڈگری کے داخلہ فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع

سی بی ڈی : تمام منصوبوں کی تعمیراتی رفتار تیز کرنے کی ہدایت

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل