صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب ٹیچرز یونین کی ہر جگہ اساتذہ کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنے کی اپیل

  • ملتان
پنجاب ٹیچرز یونین کی ہر جگہ اساتذہ کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنے کی اپیل

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پنجاب ٹیچرز یونین کی ہر جگہ اساتذہ کا تقدس ملحوظ خاطر رکھنے کی اپیل۔۔۔

۔تفصیل کے مطابق پنجاب ٹیچرز یونین کے وفد نے صدر ظفر اقبال قریشی کی سربراہی میں ڈی ایس پی وسیم اکبر لغاری سے ملاقات کی اور اساتذہ کے حقوق اور تحفظ پر تبادلہ خیال کیا، وفد نے تعلیمی حلقوں میں اساتذہ کے تقدس اور تحفظ پر زور دیا اور تھانے و فیلڈ میں اساتذہ کو خصوصی عزت دینے کی درخواست کی۔ ملاقات میں یونین کے عہدے داران بھی موجود تھے اور تعلیمی امور پربھی گفتگو کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یوم علیؓ کے سلسلے میں سالڈویسٹ کے انتظامات مکمل

ترقیاتی کاموں پر دہرا معیار نہیں ہونا چاہیے ،مرتضیٰ وہاب

پاکستان ، بنگلہ دیش کے تعلقات میں خرابی کے پیچھے بھارت ملوث رہا،گورنر

یومِ علیؓ کے مرکزی جلوس کیلئے 5213 پولیس افسران و اہلکار تعینات

گورنر ہاؤس سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے سے متعلق درخواست نمٹادی

گلشن حدید میں پانی کا مسئلہ مستقل حل کیا جائے ،منعم ظفر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی