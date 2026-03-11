صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تین ملزموں نے محنت کش کی جواں سالہ بیٹی کواغواء کرلیا

  • ملتان
تین ملزموں نے محنت کش کی جواں سالہ بیٹی کواغواء کرلیا

وہاڑی،گگومنڈی( نمائندہ خصوصی ،نامہ نگار)تین ملزموں نے محنت کش کی جواں سالہ بیٹی کواغواء کرلیا۔۔

 وقوعہ کی اطلاع ملتے ہی تھانہ گگومنڈی پولیس نے مقدمہ درج کرکے مغویہ کی تلاش شروع کردی ہے ۔تفصیلات کے مطابق گزشتہ روزنواحی گاؤں247ای بی کارہائشی محنت کش نزاکت علی کھیتوں کوپانی لگانے گیاہواتھاگھرمیں اس کی بیوی اوربچے موجودتھے ،اگلی صبح بوقت سحری نزاکت علی جب گھرپہنچاتواس کی جواں سالہ بیٹی یاسمین غائب تھی جس کودیہہ ہذاکے ہی رہائشی علی حیدرلوہار،علی رضالوہاراپنے نامعلوم ساتھی سمیت اغواء کرکے لے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو ہزاروں ڈیڈڈیفالٹرز سے ایک ارب 60 کروڑ کے واجبات ریکور کرنے میں ناکام

علی پور چٹھہ: رکشوں کے ناجائز اڈے ٹریفک جام

یومِ شہادت حضرت علیؓ پر فول پروف سکیورٹی انتظامات

ماڈل ٹائون پو لیس نے ڈیلر پکڑ لیا ، 13کلو سے زائد منشیات برآ مد

نوشہرہ ورکاں:اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جمال کی زیر صدارت نمبردار کنونشن

غیر قانونی مقیم افغان باشندہ اور 5انسانی سمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
اور ہم نے نوبل امن انعام کیلئے نامزد کر دیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
ظہور اخلاق: اک دور تھا عجب کہ مرے ساتھ تم بھی تھے… (2)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
مشرقِ وسطیٰ کشیدگی کے علاقائی اثرات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
تیل کی آڑ میں مہنگائی کا وار
محمد حسن رضا
سلمان غنی
مفاہمت کی سیاست ممکن ہوسکے گی؟
سلمان غنی