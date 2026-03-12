صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میپکو کا چودھری پرویز الٰہی انسٹی ٹیوٹ سے تین سالہ معاہدہ

  • ملتان
میپکو کا چودھری پرویز الٰہی انسٹی ٹیوٹ سے تین سالہ معاہدہ

ملتان (خصوصی رپورٹر) ملتان الیکٹرک پاور کمپنی (میپکو) کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ملازمین کو دل کے امراض کے علاج اور تشخیص کی بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لئے خصوصی معاہدے کی منظوری دے دی ہے ۔

ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ سروسز میپکو رانا محمد سرفراز کی جانب سے جاری شدہ آفس آرڈر کے مطابق میپکو اپنے ملازمین کو دل کے امراض کی تشخیص، علاج اور دیگر متعلقہ طبی سہولیات کے لئے چودھری پرویز الٰہی انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی ملتان کی خدمات حاصل کرے گا۔ یہ معاہدہ یکم مارچ 2026ء سے شروع ہو کر 28 فروری 2029ء تک تین سال کے لیے نافذ العمل رہے گا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول پمپوں کے ذریعے لوٹ مار کا انکشاف

یومِ شہادت حضرت علی رضی اﷲعقیدت واحترام سے منایا گیا

ڈپٹی کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کا دورہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا مارکیٹوں اور بازاروں کا دورہ

پٹرول سمگلنگ میں ملوث افراد کیخلاف بروقت ایکشن لینے کا حکم

بہاولنگر کو موٹروے سے لنک کرنے پر کام کیا جائے ،صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی