زکریا یونیورسٹی سے خانیوال بس سروس کا اعلان

حکومتی اعلیٰ شخصیت کا وائس چانسلر کو سوموار سے باقاعدہ سروس شروع کرنے پر زور بسوں کا انتظام آؤٹ سورسنگ کے ذریعے کیا جائے ، نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے رابطے

ملتان(خصوصی رپورٹر)ہاسٹلز کے بڑھتے اخراجات حکومت کازکریا یونیورسٹی سے خانیوال تک بس سروس شروع کرنے کا فیصلہ تفصیل کے مطابق طلبہ کو درپیش بڑھتے ہوئے ہاسٹل اخراجات کے پیش نظر حکومت نے اہم فیصلہ کرتے ہوئے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے خانیوال تک بس سروس فوری طور پر شروع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق ایک اعلیٰ حکومتی وزیر نے یونیورسٹی انتظامیہ، بالخصوص وائس چانسلر کو سختی سے ہدایت کی ہے کہ طلبہ کو ریلیف فراہم کرنے کے لئے بس سروس کا اجرا ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ سوموار سے بسوں کی باقاعدہ سروس شروع کی جائے تاکہ وہ طلبہ جو ہاسٹلز کے مہنگے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ، روزانہ کی بنیاد پر آمد و رفت کر سکیں۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ خانیوال سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے شکایت کی تھی کہ ہاسٹل فیسوں اور دیگر اخراجات میں اضافے نے متوسط اور کم آمدن والے طلبہ کے لئے تعلیم کا حصول مشکل بنا دیا ہے ۔ اسی تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ سفری سہولت فراہم کر کے طلبہ کا مالی بوجھ کم کیا جائے ۔حکومتی احکامات کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ فوری طور پر بسوں کا انتظام آؤٹ سورسنگ کے ذریعے کیا جائے ، تاکہ وقت ضائع کئے بغیر سروس کا آغاز ممکن بنایا جا سکے ۔ اس مقصد کے لئے نجی ٹرانسپورٹ کمپنیوں سے رابطے بھی شروع کر دیئے گئے ہیں۔مزید برآں، حکام نے واضح کیا ہے کہ بس سروس کے روٹس، اوقات کار اور کرایوں کا تعین طلبہ کی سہولت کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا جائے ، جبکہ سکیورٹی اور وقت کی پابندی کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔طلبہ اور والدین کی جانب سے اس فیصلے کو خوش آئند قرار دیا جا رہا ہے اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف تعلیمی اخراجات میں کمی آئے گی بلکہ طلبہ کی حاضری اور تعلیمی کارکردگی میں بھی بہتری آئے گی۔

 

مزید پڑہیئے

اسلام آباد

معاشی ترقی میں چیمبرز کا اہم کردار ،وزیر تجارت

صدر جاسم الدین کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے، طارق فضل

اے آئی جی انویسٹی گیشنز کا اردل روم، مسائل سنے

پاکستان ایک ذمہ دار، سنجیدہ اور امن پسند ملک ،امیر مقام

پاکستان کا ثقافتی ورثہ قومی شناخت اور فخر کا اہم ستون ،اورنگزیب کھچی

یومِ عالمی ثقافتی ورثہ ،تاریخ اور ثقافتی جڑوں سے مضبوط تعلق قائم کرینکا موقع، وجیہہ قمر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل