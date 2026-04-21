کوٹ ادو :مرغوں کی لڑائی پر جوا، 7جواری گرفتار
کوٹ ادو ( ڈسٹرکٹ رپورٹر ) تھانہ صدر کوٹ ادو کے علاقہ بیٹ انگڑا میں پولیس نے مخبر کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے افراد کو گرفتار کر لیا۔
کارروائی موضع بیٹ انگڑا میں نادر حسین انگڑا کے مبینہ اڈے پر کی گئی۔ پولیس نے ریڈ کیا تو متعدد افراد مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیل رہے تھے جو پولیس کو دیکھ کر فرار ہونے لگے تاہم 7 جواریوں کو گرفتار کر لیا گیا جن میں تنویر آرائیں ، حسنین چانڈیہ ‘عاطف جٹ‘محمد ذیشان رند‘محمد عدنان گرمانی ، محمد عادل کلاچی اور محمد عادل رندھاوا شامل ہیں۔ موقع سے 2مرغے اور 8200روپے نقدی برآمد ہوئی۔ مرکزی ملزم نادر حسین انگڑا فرار ہو گیا۔