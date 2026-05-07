صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیکٹا کا چوتھی جماعت کے لارج سکیل امتحانات کا شیڈول جاری

  • ملتان
پیکٹا کا چوتھی جماعت کے لارج سکیل امتحانات کا شیڈول جاری

صوبہ بھر کے منتخب سرکاری و نجی سکولوں میں اسیسمنٹ کا انعقاد ہوگا

ملتان (خصوصی رپورٹر)پیکٹا نے چوتھی جماعت کے بڑے پیمانے پر امتحانات لینے کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ اس حوالے سے صوبہ بھر کے منتخب سکولوں میں لارج سکیل اسیسمنٹ کا انعقاد کیا جائے گا۔جاری کردہ شیڈول کے مطابق 11مئی کو ریاضی کا پرچہ، 12 مئی کو اردو، 13 مئی کو انگریزی اور 14 مئی کو اردو و انگریزی کی مشترکہ اسیسمنٹ ہوگی۔ 18 مئی کو سائنس کا امتحان لیا جائے گا۔تمام امتحانات کا دورانیہ ساڑھے تین گھنٹے ہوگا اور یہ صبح کے اوقات میں منعقد کئے جائیں گے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گجرات :اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کیلئے اجلاس

گجر کوٹلہ میں پانی کے کٹاؤ سے بچاؤ کیلئے منصوبہ آئندہ ماہ مکمل ہوگا

گلیانہ، ملکہ میں کتوں کی بھرمار ،کاٹنے کے واقعات

پی ٹی آ ئی رہنما کے گھر سے 80 لاکھ کے زیورات چوری

سیالکوٹ:شہری کے گھر پر فائرنگ کر نیوالے 2 شوٹر گرفتار

گھر میں گھس کر عورت کا خاتون پر چھری سے حملہ،حالت تشویشناک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان کا نقطۂ اعتراض
محمد اظہارالحق
خورشید ندیم
مولانا محمد ادریس کی شہادت
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
معرکۂ حق کے ایک سال بعد
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
کانسٹیٹیوشن ایونیو، اصل حقائق
کنور دلشاد
سعود عثمانی
مودی کے نئے ہتھکنڈے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( اوّل)
مفتی منیب الرحمٰن