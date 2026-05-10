عیدالاضحیٰ کیلئے پانچ مویشی سیل پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ
سکندرآباد(نامہ نگار)انتظامیہ ملتان نے عیدالاضحی 2026 کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کیلئے شہر اور گردونواح میں پانچ منظور شدہ مویشی سیل پوائنٹس قائم کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق نے اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے ۔
