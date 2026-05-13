عیدالاضحی :شہر زیرو ویسٹ بنانے، فیلڈ آپریشن تیز کرنے کا حکم

  • ملتان
سی ای او ڈبلیو ایم سی ذوالفقار احمد کا مختلف علاقوں کا دورہ، صفائی صورتحال کا جائزہ

ملتان (خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ذوالفقار احمد نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے صفائی صورتحال، عملہ صفائی کی حاضری اور فیلڈ آپریشنز کا تفصیلی جائزہ لیا۔ سی ای او نے مختلف شاہراہوں، مرکزی بازاروں اور رہائشی علاقوں میں جاری صفائی آپریشن کا معائنہ کرتے ہوئے عیدالاضحی سے قبل شہر کو زیرو ویسٹ بنانے کیلئے فیلڈ آپریشن مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔سی ای اوڈبلیو ایم سی ذوالفقار احمد نے صفائی عملے سے ملاقات کرتے ہوئے بہترین کارکردگی پر سینیٹری ورکرز کو شاباش دی اور صفائی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے پر زور دیا۔ سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے صفائی عملے کی حاضری، مشینری کی فعالیت اور ویسٹ کلیکشن پوائنٹس بھی چیک کئے جبکہ عبادت گاہوں، مرکزی بازاروں، پارکوں اور تجارتی مراکز میں خصوصی صفائی آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ ملبہ جات اور کوڑا کرکٹ کی بروقت کلیئرنس کیلئے اضافی ٹیمیں فیلڈ میں متحرک ہیں اور شہریوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کیلئے اقدامات جاری ہیں۔۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر ذوالفقار احمد نے واضح کیا کہ ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہر بھر میں صفائی آپریشن کو مزید مٔوثراور مربوط بنایا جارہا ہے تاکہ عیدالاضحی سے قبل تمام علاقوں میں مثالی صفائی صورتحال یقینی بنائی جاسکے ۔

 

