صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی استحکام، جمہوری تسلسل اہم ضرورت،خالد محمود

  • ملتان
سیاسی استحکام، جمہوری تسلسل اہم ضرورت،خالد محمود

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی جنرل سیکرٹری پروفیسر رانا خالد محمود ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ موجودہ ملکی حالات میں سیاسی استحکام، جمہوری تسلسل اور عوامی مسائل کا ۔۔۔

حل وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے ۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوامی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوری اقدار کیلئے جدوجہد کرتی آئی ہے ۔پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہر دور میں ملک و قوم کے مفاد کو ترجیح دی اور مشکل حالات میں بھی جمہوریت کا علم بلند رکھا۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نوجوان نسل کی امید ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

وزیر اعلیٰ شکایات سیل کی فیصل آباد میں کھلی کچہری 375 سے زائد درخواستیں وصول

کھلے پٹرول کی فروخت کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن

پارک میں سیر کیلئے شہری کو لوٹنے کے بعد گولی مار دی

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا امتحانی مراکز کا دورہ، انتظامات کا جائزہ

ڈی سی چنیوٹ اور ڈی پی او کا بھوانہ میں مرکزی جلوسوں کے روٹس کا معائنہ

ڈپٹی کمشنرٹوبہ کا امتحانی مرکز کا دورہ، میرٹ یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم اپنے آپ کو کھا رہے ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
فقیر تو بہرحال صدا لگائے گا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب، ادب اور سوشل میڈیا
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کھالیں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
تُو ساتھ ہو اور دور کا درپیش سفر ہو
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
پیکرِ حیا وسخا
مفتی منیب الرحمٰن