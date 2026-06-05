صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آوارہ اور خارش زدہ کتوں کی بھرمار، شہری پریشان

  • ملتان
آوارہ اور خارش زدہ کتوں کی بھرمار، شہری پریشان

خانیوال(ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)خانیوال شہر اور گردونواح میں آوارہ، خونخوار اور خارش زدہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔

تفصیلات کے مطابق مختلف علاقوں میں درجنوں کی تعداد میں موجود آوارہ کتوں کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ گوشت مارکیٹ میں خارش زدہ کتوں کی موجودگی سے قصابوں کی دکانوں پر گاہکوں کی آمد بھی متاثر ہونے لگی ہے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے خطرے کے باعث بچے، خواتین اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اور روزمرہ معمولات بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ گوشت مارکیٹ میں صورتحال مزید تشویشناک ہے جہاں صفائی کے فقدان اور کتوں کی موجودگی کے باعث شہری گوشت خریدنے سے گریز کر رہے ہیں۔اہل علاقہ نے ڈپٹی کمشنر خانیوال سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کیلئے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری سکون کا سانس لے سکیں اور گوشت مارکیٹ کو صاف اور جراثیم سے پاک بنایا جا سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سروس ڈیلیوری سنٹرز میں سہولیات کی فراہمی یقینی نہ بنانے پر سخت ایکشن لیا جائے گا ،) کمشنر

یونیورسٹی روڈ سمیت ڈرینج پوائنٹس کی فوری صفائی کے احکامات جاری

آر پی او کی کھلی کچہری میں آنے والے شہریوں سے ملاقات

گندم خریداری مہم میں تیزی لائی جا ئے ،ڈپٹی کمشنر

محرم الحرام کے ایام میں واٹر سپلائی کی 24 گھنٹے فراہمی کو یقینی بنایا جائے ،ڈپٹی کمشنر خوشاب

کارڈیالوجی کے لیے جدید ایکو مشین کی فراہمی اہم پیشرفت قرار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ